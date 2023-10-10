Лыжную базу за 1,3 млрд рублей в Новом Уренгое построит тюменский подрядчик

Лыжную базу в Новом Уренгое будет строить тюменский подрядчик ООО «Гарант» Дмитрия Бабича. Сумма контракта – 1 млрд 322 млн рублей. Во время аукциона подрядчик ни на один рубль не снизил стоимость возведения базы, так как конкурентов у него не было – строить такой масштабный объект в газовой столице России больше никто не захотел. Такая информация содержится на официальном сайте торгов.

Как сообщают на сайте правительства Ямала, базу построят к 2025 году.

Спортивный объект появится в Северном районе города на территории существующей базы «Кристалл».

«На участке свыше 50 гектаров построят двухэтажное здание с раздевалками, тренерскими, медицинским кабинетом, тренажерным залом, сауной, конференц-залом, кафе и комнатами для размещения гостей. Появится стадион с трибунами для болельщиков на 100 посадочных мест и комментаторской будкой», – рассказали в пресс-службе губернатора Ямала.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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