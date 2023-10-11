На свиноферме в Новом Уренгое нашли нарушения

В Новом Уренгое на свиноводческом комплексе нашли нарушения. Свиней кормили отходами, нет оборудования для экспертизы мяса, нет стерилизаторов для ножей. Подробности сообщают в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«Проведена плановая выездная проверка в отношении ИП Табунчика И.И. Установлено, что:

– кормление свиней осуществляется пищевыми отходами, что категорически запрещено Ветеринарными правилами;

– убойный пункт предприятия не имеет оборудования и инвентаря для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя, отсутствуют стерилизаторы для ножей, не оборудован умывальником с горячей и холодной водой;

– поверхности оборудования и инвентаря в убойном цехе выполнены из материалов, не обеспечивающих проведение качественной мойки и дезинфекции;

– емкости для сбора отходов не промаркированы в соответствии с категорией отходов;

– в хозяйстве отсутствуют документы, подтверждающие проведение дезинсекции, дезакаризации и дератизации свиноводческих помещений», – описывают нарушения в надзорном ведомстве.



Управлением Россельхознадзора выдано предписание об устранении выявленных нарушений, предприниматель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6. КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43. КоАП РФ.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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