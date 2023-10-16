На Ямале силовики вскрыли схему хищения денег на сносе ветхих домов

Силовики раскрыли схему хищения бюджетных денег на сносе аварийных домов на Ямале. Предприниматель вывез хлам после демонтажа на частную территорию, а по документам провёл это как вызов на полигон. В итоге он забрал себе 425 тыс. рублей из общей суммы контракта. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

«По данным следствия, в 2020 году генедиректор коммерческой организации заключил контракты с МО Аксарковское Приуральского района на снос аварийных домов и утилизацию строительного мусора. Зная о заложенной в цене контракта сумме в 425 тыс.рублей на вывоз строительных отходов на специализированный полигон, решил минимизировать свои расходы. Обвиняемый разрешил жителям села Аксарка брать строительный мусор, а оставшуюся часть мусора вывез на участки на частной территории», – говорится в сообщении ямальского Следкома.

Чтобы доказать заказчику, что он потратился на полигон, бизнесмен купил фиктивные талоны о приёме строительных отходов. Из талонов следовало, что фирма из Надыма обеспечит размещение 510 м.кв. строительных отходов.

Расследование завершено. Квалификация дела – ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере).

Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»