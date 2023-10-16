Стела из Салехарда украсила новую пятитысячную купюру в России

На новой пятитысячной купюре будет изображена стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде. Она расположится рядом с памятником «Сказ об Урале» из Челябинска. На другой стороне будет ещё один символ УрФО – стела «Европа-Азия» из Екатеринбурга. Об этом 16 октября 2023 года сообщает ЦБ.

Рядом со стелой из Салехарда угадываются очертания нефтевышки и ёлок.

«Преобладающий цвет банкноты – красный. В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты», – говорится в сообщении Центробанка.

Салехард, Наталья Ефремова

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