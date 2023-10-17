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Вторник, 17 октября 2023, 12:21 мск

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Туман остановил воздушное и речное сообщение в Салехарде

фото – дороги и транспорт Ямала

В Салехарде из-за тумана задерживаются самолётные рейсы и остановлено движение паромов.

Не вылетели вовремя воздушные суда по маршрутам Салехард-Домодедово и Салехард-Тюмень. Соблюдение прав пассажиров контролирует новоуренгойская транспортная прокуратура.

Кроме того, сегодня утром департамент транспорта сообщил о непогоде на переправе через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Из-за этого есть трудности с паромными перевозками.

«Паромная переправа приостановила работу из-за низкой видимости. При улучшении погодных условий сообщение возобновиться»,– говорится в аккаунте ведомтсва в теглеграм.

Салехард, Наталья Ефремова

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