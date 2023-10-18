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Среда, 18 октября 2023, 10:03 мск

Новости Ямал

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Прокуратура добивается освещения пришкольной территории в Лабытнанги

Прокуратура через суд обязала школу в Лабытнанги осветить территорию. Надзорная инстанция выяснила, что рядом со школой № 3 с углубленным изучением отдельных предметов нет фонарей.

«По постановлению прокурора города виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Кроме того, прокурор направил иск в суд, требования удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», – говорится в сообщении ведомства.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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