Прокуратура добивается освещения пришкольной территории в Лабытнанги

Прокуратура через суд обязала школу в Лабытнанги осветить территорию. Надзорная инстанция выяснила, что рядом со школой № 3 с углубленным изучением отдельных предметов нет фонарей.
«По постановлению прокурора города виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Кроме того, прокурор направил иск в суд, требования удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», – говорится в сообщении ведомства.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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