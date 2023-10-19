В Муравленко из-за нарушений закрыли КОЦ «Сибирь»

В Муравленко по решению суда закрыли культурно-оздоровительный центр «Сибирь». В учреждении неисправна пожарная сигнализация. Нарушения выявила прокуратура.

«КОЦ «Сибирь» эксплуатируется с неисправной системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой противодымной вентиляции, пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода. Прокурор города обратился с иском в суд о возложении обязанности устранить выявленные нарушения закона и запретить эксплуатацию объекта до их устранения»,– поясняют в надзорной инстанции.

Закрытие центра – обеспечительная мера. Центр откроют, когда устранят нарушения.

Муравленко, Наталья Ефремова

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