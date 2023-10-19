Глава СКР Бастрыкин поручил подчинённым качественно мониторить тг-каналы для выявления преступлений

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание, посвящённое общению с прессой и мониторингу соцсетей и СМИ. На нём присутствовали представители региональных управлений.

Как сообщил г-н Бастрыкин, незамедлительной реакции требуют несколько тем: расселение аварийного жилья, реализация прав детей-сирот, экологическая безопасность, медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение.

«При этом он поручил тщательно вникать в каждую ситуацию и избегать поверхностных оценок в публичном поле», – говорится на сайте ведомства.

По данным центрального аппарата СКР, ведомство занимает лидирующие позиции среди правоохранительных органов по упоминанию в средствах массовой информации, сохраняя статус одного из самых открытых правоохранительных органов.

Глава следственного комитета поручил пресс-секретарям внимательно мониторить соцмедиа, акцентировать внимание руководства на злободневных проблемах и добиваться объективной и всесторонней оценки событий и решений должностных лиц. В пример он привёл случай из Петербурга – там группа выходцев из Азербайджана снимала на видео избиения прохожих и выкладывала в тг-канал. Никто не обращал внимание, пока СКР не заинтересовалось вопросом.

Москва, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»