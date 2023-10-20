Мэрия Салехарда незаконно отказала многодетной семье в выплате на переселение из балка

Многодетная семья из Салехарда с помощью прокуратуры добилась выплаты от мэрии. Как выяснило надзорное ведомство, чиновники администрации отказывали в поддержке незаконно.
«С 2011 года в балке на территории промышленной зоны в районе ул. Ангальский мыс проживает многодетная семья из 5 человек, имеющая право на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Однако администрация города отказала им в предоставлении обозначенной выплаты, что сделало невозможным реализацию права на переселение из балка в благоустроенную квартиру», – говорится в сообщении прокуратуры.
Прокурор города направил иск в суд.
Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Салехард, Наталья Ефремова
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