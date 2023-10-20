Чиновникам Ямала закупают 5 кроссоверов

Для чиновников Ямала покупают автомобили «Москвич 3». Заказчик – «Производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО». На новые машины потратят 14,4 млн рублей. Число автомобилей – 5 штук.
В требованиях – круиз-контроль, салон, отделанный искусственной кожей, датчики парковки, система контроля слепых зон.
Год выпуска – не ранее 2023 года.
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube