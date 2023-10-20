Чиновникам Ямала закупают 5 кроссоверов

Для чиновников Ямала покупают автомобили «Москвич 3». Заказчик – «Производственно-техническое объединение управления делами правительства ЯНАО». На новые машины потратят 14,4 млн рублей. Число автомобилей – 5 штук.

В требованиях – круиз-контроль, салон, отделанный искусственной кожей, датчики парковки, система контроля слепых зон.

Год выпуска – не ранее 2023 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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