Ямал на выставке «Россия» в Москве будет заманивать туристов и кадры

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Москве оценил подготовку ямальского стенда к выставке-форуму «Россия». Монтаж модуля почти завершён. На выставке «Россия» участники демонстрируют главные достижения страны. Ямал покажет не только свои текущие проекты, но и будущие, в том числе туристические и нефтегазовые.

Стенд региона – интерактивный. В центре композиции – инсталляция «газовое пламя». Попадая внутрь этой инсталляции, посетители смогут увидеть фильм, познакомиться с регионом. Во второй зоне гости смогут совершить путешествие на атомном ледоколе «Ямал», освещая настоящим прожектором события из далекого и недавнего прошлого.

«На нашем стенде расскажем и о выдающихся первооткрывателях, которые приезжали осваивать Ямал из разных уголков страны и внесли огромный вклад в развитие региона, России. Мы хотим показать ниточки, которые связывают нас с каждым уголком нашей Родины»,– отметил г-н Артюхов.

В правительстве округа обещают удивить гостей выставки: запланированы выступления лучших артистов Ямала, мастер-классы ямальских ремесленников и музыкантов, угощения из традиционных блюд.

На стенде Ямала для посетителей проведут розыгрыш путёвок по пяти туристическим маршрутам. Счастливчики-победители увидят питомник овцебыков, поднимутся в горы, посетят мерзлотник и другие достопримечательности региона.

Ямальцы на выставке будут приглашать не только туристов: власти рассчитывают заинтересовать и тех, кто готов переехать в округ работать. Для потенциальных кандидатов сделают интерактивную панель, где каждый, исходя из своих личных параметров, сможет получить данные о примерных зарплатах, рынке труда и льготах, которые есть в регионе.

Для детей придумали уникальную игру, которая в образовательном формате расскажет, как добывают газ и что с ним происходит потом.

Над созданием стенда трудились порядка 200 человек.

В рамках выставки пройдёт День Ямала – 23 ноября. На этот день организаторы подготовили интересные встречи, яркие события и подарки.

Выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.

Салехард, Москва, Юлия Фролова

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