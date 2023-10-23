Губернатор Артюхов трудоустроил своего бывшего зама по соцвопросам

Бывший заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова получила должность в правительстве. Губернатор Дмитрий Артюхов назначил её своим представителем по вопросам выставки «Россия» в ВДНХ. Выставка начнётся 4 ноября. Сегодня, 23 октября, глава региона осмотрел стенд округа, который монтируется к началу мероприятия.

В правительстве уточнили, что г-жа Бучкова работает представителем в ранге заместителя губернатора.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»