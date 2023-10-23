Пресс-секретари региональных Следкомов прошли учебу в Москве

Следственный комитет России провёл учёбу для пресс-секретарей региональных управлений.
В ней участвовали 27 старших помощников руководителей, в том числе из новых регионов.
«Основные акценты были сделаны на внедрении в практику работы сотрудников следственных органов современных подходов к подаче информации, использовании возможностей социальных сетей для повышения открытости и доступности ведомства для граждан»,– говорится в сообщении СКР.
Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин призвал коллег эффективнее использовать тг-каналы для мониторинга.
Офицеры получили практические знания, необходимые для эффективного взаимодействия с общественностью, включая техники публичных выступлений, интервьюирования и продвижения контента.
Участники встретились с руководителем управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александром Смирновым.
Москва, Наталья Ефремова
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