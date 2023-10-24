В ямальских больницах пациенты будут выбирать питание по меню

В двух ямальских больницах пациенты будут выбирать обеды, завтраки и ужины по меню. Пилотный проект запущен в больницах Тарко-Сале и Губкинского, сообщают в пресс-службе правительства Ямала.

«Альтернативное меню рассчитано на семь дней. Пациенты ежедневно могут выбрать один из двух предложенных вариантов на следующий день. Для граждан с сахарным диабетом и патологиями желудочно-кишечного тракта предусмотрен отдельный и разнообразный рацион», – добавляют в правительстве.

Питание в больнице четырехразовое, в меню предусмотрены завтрак, обед, полдник, ужин.

Напомним, со следующего года в стационарах больниц Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда будет внедрена новая технология таблет-питания. Работники общепита будут раскладывать еду в специальные термоконтейнеры. Это позволит доставлять блюда в палаты горячими.

Губкинский, Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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