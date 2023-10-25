На Ямале стали чаще умирать из-за отравления алкоголем

На Ямале резко выросла смертность из-за отравления этанолом – такая тенденция зафиксирована в 3 квартале 2023 года. Об этом сообщает прокуратура округа со ссылкой на данные ГКУЗ «Бюро судебно-медицинских экспертиз ЯНАО».

«В сравнении с аналогичным периодом 2022 г. на территории округа отмечается рост на 96% смертности от отравлений этанолом (с 24 до 47)»,– рассказали в надзором ведомстве.

Такие цифры озвучены на встрече в Муравленко, где обсуждали противодействие суррогатному алкоголю.

Участники, среди которых кроме городской прокуратуры также были местные чиновники и полицейские, решили усилить контроль за торговыми точками. И не только продуктовыми, но и хозяйственными.

«Акцентировано внимание на обеспечение контроля за работой хозяйствующих субъектов, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, для пресечения нарушений связанных с незаконной реализацией товаров указанной категории. А также объектов торговли, специализирующихся на продаже средств бытовой химии и личной гигиены в целях предотвращения фактов реализации спиртных напитков под видом данной продукции»,– говорится в сообщении прокуратуры.

Муравленко, Наталья Ефремова

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