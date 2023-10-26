Губернатор Артюхов и мэр Ноябрьска Романов посетили Сербию

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в составе делегации работает в Сербии. В Белграде, в посольстве России, прошла встреча делегации автономного округа с чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Сербия Александром Боцан-Харченко.

Как уточняют в пресс-службе главы региона, ямальцы и сербы обсуждали вопросы культурного, образовательного, торгового сотрудничества.

Дмитрий Артюхов и Александр Боцан-Харченко возложили цветы к мемориалу «Освободителям Белграда» и памятнику красноармейцу в Белграде. Это дань памяти советско-югославскому братству по оружию в годы Второй Мировой войны и самоотверженности красноармейцев, погибших при освобождении Белграда от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1944 года.

Делегация Ямала посетила регион Ниш, третий в стране по численности населения. Гости возложили цветы к памятнику российским добровольцам, которые в конце 19 века вместе с сербскими воинами сражались за независимость от турецкого владычества.

«В ходе визита глава города Ноябрьска Алексей Романов и президент муниципалитета города Алексинаца Нишавского округа Далибор Радичевич приняли участие в предварительном подписании соглашения об установлении дружественных отношений между городами Ноябрьском и Алексинацем. Стороны намерены создавать условия для открытого диалога, партнёрства и расширения взаимовыгодных контактов, обмена опытом и реализации совместных проектов», – говорится в сообщении правительства Ямала.

Подробности там не раскрывают.

«Сегодняшнее событие – начало большого сотрудничества между нашими регионами. Мы находимся под большим впечатлением от того, как здесь, на территории региона, хранится наша общая история. Во взаимодействии с командой муниципалитета мы составим план конкретных мероприятий, в который войдут проекты в сферах культуры, спорта и детского образования», – отметил г-н Артюхов, которого цитирует его пресс-служба.

«Русский и сербский народы на протяжении многих лет связаны друг с другом. Подписание соглашения – это возможность продолжить сотрудничество в разных направлениях. Уверен, что это не первая встреча на территории нашего города», – сказал президент муниципалитета Алексинац Далибор Радичевич.

Салехард, Юлия Фролова

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