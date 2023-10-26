В Следкоме ЯНАО граждан призывают активнее использовать соцсети и горячие телефоны для обращений

В ямальском Следкоме гражданам предлагают активнее использовать соцсети для обращений. Там напоминают, что заявления через Интернет можно направить круглосуточно. Кроме того, в ведомстве открыты «горячие» телефонные линии по самым актуальным вопросам – для участников СВО, для прибывших из Украины, для детей, которые подверглись насилию, и для бизнесменов.

«Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных органов, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи», – уточняют в ведомстве.

Электронные каналы связи:

– интернет-приемная: https://yanao.sledcom.ru/folder/873461;

– официальная группа регионального следственного управления в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/skyanao;

– мессенджер: https://t.me/starpom_smi_89

Обратиться в региональное следственное управление возможно по следующим номерам телефонов:

– Телефон дежурной службы: 8-951-985-99-79

– телефон доверия: 8-800-301-15-77

– Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 8-800-301-15-71; при звонке с мобильного телефона 123

– Телефонная линия «Невыплата заработной платы» 88003014360

– Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8-800-707-13-25

– Телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8-800-70-79556

– Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 88007072610

– Телефон «Остановим коррупцию»: 8-800-301-15-77

Салехард, Наталья Ефремова

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