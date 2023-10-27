За ругательства в адрес прокуратуры ямалец заплатит 30 тыс. рублей

Жителя Салехарда оштрафовали за оскорбление госслужащих. Грубые выражения ямалец допустил в электронной переписке.

«Житель через интернет направил текстовое сообщение на официальную электронную почту одного ведомства, в котором выразил в неприличной форме в адрес сотрудников явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ», – объясняют в прокуратуре Ямала.

Прокурор города в отношении мужчины возбудил административное дело по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ).



Судом виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Как стало известно агентству «Новый День» от источника, знакомого с ситуацией, ямалец написал оскорбительное письмо в прокуратуру.

Салехард, Наталья Ефремова

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