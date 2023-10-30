Суд обязал мэрию Салехарда предоставить инвалиду-колясочнику новое жильё взаимен аварйки

В Салехарде инвалид-колясочник через суд добился переселения из аварийного жилья в помещения, которые будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Помогла ему в этом городская прокуратура. Там рассказывают подробности.

«Дом, в котором проживал заявитель-инвалид, в 2020 году признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения до конца 2027 года. Фундамент, несущие стены и инженерные системы данного дома находятся в недопустимом состоянии, что свидетельствовало об угрозе причинения вреда жизни здоровью граждан, проживающих в нём. Администрацией города при этом не учтено фактическое состояние дома и ухудшение несущих свойств его конструктивов, иное жилое помещение лицу с ограниченными возможностями не предоставлено», – объясняют в прокуратуре.

Прокурор города направил иск в суд о предоставлении мужчине и членам его семьи благоустроенного жилья на условиях договора социального найма взамен аварийного.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал орган местного самоуправления представить семье благоустроенную квартиру, адаптированную для проживания инвалида-колясочника.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

Салехард, Наталья Ефремова

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