В Надымском районе власти прогнозируют снижение числа жителей

В Надымском районе ожидают сокращения числа жителей. Негативные оценки содержатся в прогнозе социально-экономического развития муниципалитета до 2027 года.

Если прогнозы сбудутся, то население сократится к концу 2026 года по сравнению с 2023 годом на 2,2% и составит 64 308 человек (66,776 человек зарегистрировали в 2022 году). Структура соотношения городского и сельского населения на территории района в среднесрочной перспективе сохранится.

«Продолжится сокращение численности женщин в ранне- и средне- репродуктивном возрастах (20 лет – 34 года), на долю которых приходится значительное число рождений. С учётом этого, на период до 2026 года общий коэффициент рождаемости ожидается ниже уровня 2022 года (11,2 человека на 1 000 населения). Учитывая, что в Надымском районе население старше трудоспособного возраста после окончания трудовой деятельности предпочитает выезжать на постоянное место жительства в регионы с благоприятными климатическими условиями, а также в результате реализации комплекса мер в сфере здравоохранения, общий коэффициент смертности в 2024-2026 годах составит 4,28- 4,21 человека на 1 000 населения. Несмотря на положительную динамику естественного прироста населения 6,46 – 6,85 человека на 1 000 населения, ожидается, что в среднесрочной перспективе среднегодовая численность будет снижаться за счет миграционного оттока», – говорится в пояснительной записке к документу.

Надымский район, Наталья Ефремова

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