Аварийную посадку совершил вертолёт на Ямале

Вертолёт АО «Газпром авиа» совершил аварийную посадку на Ямале из-за сообщения о пожаре. Борт перевозил пассажиров по маршруту Бованенково-Надым.

Новоуренгойская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства вынужденной посадки Ми-8.

«31.10.2023 воздушное судно Ми-8 RA-27197, выполнявшее коммерческий рейс, по причине срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе, произвело посадку в 40 км от г. Надым ЯНАО»,– говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

На борту находились 3 члена экипажа и 7 пассажиров. Вертолёт приземлился благополучно, никто не пострадал.

Все эвакуированы в Надым силами авиакомпании.

Надымский район, Наталья Ефремова

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