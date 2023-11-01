Заправки в Новом Уренгое подозревают в сговоре из-за дорогого дизтоплива

Ямальские антимонопольщики возбудили дело из-за высоких цен на топливо в Новом Уренгое. В деле фигурируют несколько юрлиц – АО «Топ-Альянс», ООО «ТЭК-Альянс» и ООО «Нефто». Антимонопольщики предполагают, что эти компании вступили в сговор для поддержания высоких цен на дизельное топливо, реализуемое через АЗС.

«По предварительным данным, повышение цен не связано с экономически обоснованными причинами», – говорится в сообщении управления ФАС.

Новый День, Наталья Ефремова

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