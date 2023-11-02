Паромая переправа на Ямале закрывается сегодня на зиму

Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги закончится 2 ноября 2023 года. В 19 часов переправа остановится.

С 3 ноября пассажиры смогут добраться из одного города в другой только на вертолётах.

«Первый рейс из Салехарда запланирован в 08.00 утра. Далее по наполнению вертолёта 50% на парный рейс (туда-обратно). Стоимость проезда составляет 1300 рублей для взрослого пассажира, 650 рублей – для детей», – рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала.



Билеты можно купить в кассе на первом этаже аэровокзала Салехарда и на вертолётной площадке в городе Лабытнанги.



Контакты и информация:

Аэропорт, г. Салехард: +7 (34922) 4-17-36; +7 (34922) 3-89-32;

Вертолётная площадка, г. Лабытнанги (ул. Сибирская, 27, за БАМом): +7 (908) 860-84-80.

Салехард, Наталья Ефремова

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