Власти Ямала отдают все акции «Ямалтелекома» непрозрачной структуре

Власти Ямала передадут акции компании «Ямалтелеком» в собственность непрозрачной структуры «Центр развития инвестиционных проектов». Об этом сообщается на сайте правительства округа.

В программу приватизации имущества ЯНАО чиновники внесли изменения. В документе говорится, что до конца 2024 года приватизирован будет пакет акций «Ямалтелеком» в 3,72% (1 499 штук). В пояснениях к документу пресс-служба написала: изменения касаются увеличения уставного капитала акционерного общества «ЦРИП» акциями АО «Ямалтелеком».

Согласно базе данных «Сэлдон.Базис», основная часть акций «Ямалтелеком» уже принадлежит ЦРИП – 95,03%. Ещё 1,24% акций компании принадлежит «Газпром космические системы».

АО «Ямалтелком» – это оператор связи.

«ЦРИП» не публикует публичную отчётность – в сети обнародована крайне малая часть информации о работе и тем более о собственности этой компании. Собственником ЦРИП яаляется ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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