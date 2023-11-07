На Ямале тело пропавшего мужчины нашли в реке

В Приуральском районе в акватории реки нашли тело мужчины. Следователи подозревают, что он провалился под лёд и не смог выбраться.

Искать погибшего мужчину начали по заявлению родственника.

«28 октября 2023 года в отделение полиции позвонил житель посёлка Щучье Приуральского района и сообщил, что его дядя 1961 года рождения вышел из дома в сторону стойбища оленеводов, расположенного в 5 кмот посёлка, но до места не дошёл», – рассказали в Следкоме Ямала, который проводит проверку.

Были организованы поиски. Тело мужчины обнаружено в акватории реки Щучье.

Пока решение о возбуждении дела или отказе от возбуждения не принято.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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