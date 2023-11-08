Силовики работают на ямальском месторождении из-за травмы рабочего

Силовики работают на одном из месторождений в Ямальском районе – проверку проводят из-за травмирования рабочего.
«6 ноября 2023 при выполнении погрузочных работ машинист коммерческой организации упал с платформы автокрана на землю с высоты около 2-х метров»,– уточнили в следственном управлении СК Ямала.
Травму получил 57-летний мужчина. Его доставили бортом санитарной авиации в окружную больницу.
Следователи оценят действия должностных лиц коммерческой организации, ответственных за соблюдение правил безопасности.
После завершения доследственной проверки будет возбуждено уголовное дело или принято решение о том, что возбуждать его не будут.
Ямальский район, Наталья Ефремова
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