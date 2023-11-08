Силовики работают на ямальском месторождении из-за травмы рабочего

Силовики работают на одном из месторождений в Ямальском районе – проверку проводят из-за травмирования рабочего.

«6 ноября 2023 при выполнении погрузочных работ машинист коммерческой организации упал с платформы автокрана на землю с высоты около 2-х метров»,– уточнили в следственном управлении СК Ямала.

Травму получил 57-летний мужчина. Его доставили бортом санитарной авиации в окружную больницу.

Следователи оценят действия должностных лиц коммерческой организации, ответственных за соблюдение правил безопасности.

После завершения доследственной проверки будет возбуждено уголовное дело или принято решение о том, что возбуждать его не будут.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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