Работа аэропорта Салехарда парализована из-за тумана

В аэропорту Салехарда задерживаются множество рейсов. Причина – туман. На запасной аэропорт ушли самолёты, которые должны были прибыть в Салехард.

Сдвигается время вылета у вертолётов, которые следуют по следующим маршрутам:

– ЯЛ-28 сообщением Салехард-Сеяха

– ЯЛ-68 сообщением Салехард-Яр-Сале

– ЯЛ-50 сообщением Салехард-Салемал

-ЯЛ-58 сообщением Салехард-Мужи

– ЯЛ-56 сообщением Салехард-Яр-Сале

– ЯЛ-34 сообщением Салехард-Новый Порт.

В Надыме и Новом Уренгое приземлились самолёты, которые следовали в столицу Ямала.

«Воздушное судно АО «АТК «Ямал», выполнявшее рейс YC-32 сообщением Москва(Шереметьево)-Салехард, произвело посадку на запасной аэродром Надым. Время отправления в пункт назначения уточняется. Воздушное судно АО «АТК «Ямал», выполнявшее рейс YC-10 сообщением Тюмень-Салехард, произвело посадку на запасной аэродром Новый Уренгой. Время отправления в Салехард уточняется.», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Из аэропорта Салехарда задерживаются рейсы в Москву, Тюмень, Ноябрьск

«Представителями авиакомпаний оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Обращений от пассажиров не поступало»,– заключили в прокуратуре.

Салехард, Наталья Ефремова

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