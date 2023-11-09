Мусорного оператора Ямала уличили в нарушениях на свалке в Тарко- Сале

Прокуратура Пуровского района нашла нарушения в работе регионального мусорного оператора – ООО «Инновационные технологии».

«В Тарко-Сале допущено накопление отходов (консервные металлические банки, бытовая техника, утратившая свои потребительские свойства) вне границ полигона на почве без водонепроницаемого покрытия и без защиты от атмосферных осадков. Также отходами захламлена прилегающая к полигону территория», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, компания не производила производственный экологический контроль, а также допустила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части несоответствия дезинфицирующей ванны для въезжающих транспортных средств.

Прокурор района руководству предприятия внёс представление, а также возбудил административные дела по ч. 1 ст. 6.35 (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), ч. 11 ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации).

Благодаря принятым прокуратурой мерам выявленные нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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