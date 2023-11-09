На Ямале женщина сядет за попытку убийства своего спящего сына

Суд вынес приговор жительнице Ямальского района, которая пыталась убить сына после пьяной ссоры. Она воткнула в молодого мужчину нож, когда он спал. К счастью, сын выжил.

Трагедия случилась в июне 2023 года в селе Сеяха. Подсудимой 46 лет.

«Женщина с 26-летним сыном распивала алкоголь. Мужчина, видя, что спиртное заканчивается, отобрал у матери бутылку и на этой почве между ними разгорелся конфликт. Затаив обиду, женщина, дождавшись, когда сын уснёт, нанесла ему кухонным ножом удар в область груди»,– описали мотивы преступления в Следкоме Ямала.

Посчитав, что сын скончался от причиненного ранения, сельчанка ушла к родственникам и рассказала им о случившемся. Те немедленно вызвали «скорую».

Теперь женщина должна на 6 лет отправиться в колонию общего режима.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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