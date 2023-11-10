Жители посёлков Ямала, которые не могут улететь домой, попросили помощи у губернатора Артюхова

Пассажиры отменённых из-за непогоды вертолётных рейсов в Салехарде обратились к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. Люди просят решить вопрос с гостиницей – они не могут улететь домой с 6 ноября и всё это время живут в отеле «Обь». Сегодня, 10 ноября, людям сообщили, что авиакомпания больше не будет предоставлять место в гостинице. Людям нужно искать ночлег самим, но мест в городе, как уверяют пассажиры, просто нет.

Жалобу увидела в соцсетях транспортная прокуратура и начала проверку. Представители губернатора и правительства пока публично на обращение не отреагировали.

«Уважаемый Дмитрий Андреевич! К вам обращаются пассажиры рейса 60, 56, 30, 50 м, 68. Мы с 6 ноября не можем улететь с аэропорта Салехарда. До 10 ноября авиакомпания «Ямал»предоставляла нам гостиницу «Обь» для тех, у кого есть билеты, а те, кто не имеют билетов, с 6 ноября проживали в гостиницах Салехард за свой счёт. С 10 ноября представители авиакомпании отказались предоставить место в гостинице, предложив самостоятельно организовать проживание с последующей оплатой авиакомпании. Представители авиакомпании «Ямал» объясняют: отсутствие бортов по метеоусловиям Салехарда.

Просим Вас организовать прямые рейсы до пунктов назначения:

Яр сале

Панаевск

Овгорт

Мужи

Питляр

Горки

Каза мыс

Лопхари

Свободных мест в гостиницах нет! Просим организовать рейс или просим вас принять участие в организации проживания»,– пишут люди в группе В Салехарде» в ВК.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, возможно, имеет место ненадлежащее оказание услуг по размещению в гостинице, иных услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами. «По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия»,– пояснили в ведомстве.

Как сообщил собеседник в правительстве Ямала, губернатор Дмитрий Артюхов поручил главе Салехарда Алексею Титовскому немедленно заняться вопросами размещения жителей. Не только тех, что застряли в аэропорту, но и тех, кто остался в Салехарде из-за закрытой переправы через реку Обь. Глава региона остался недоволен медленной реакцией столичного градоначальника на возникшие транспортные проблемы.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»