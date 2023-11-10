Ямал и Зауралье создадут общую программу по котельным

Ямал и Курганская область разработают совместную программу по блочным котельным, сообщил губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов в Кургане. Его слова цитирует местное издание «Область 45». Сегодня, 10 ноября, глава округа работает в столице Зауралья. Что предполагает программа и в чём заключается взаимодействие регионов – пока неясно, подробностей нет. Возможно они появятся позднее.

В Кургане г-н Артюхов посмотрел объекты, на которые Курганская область потратила горизонтальные субсидии от ЯНАО, а также провёл встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Как пишет паблик «Срочно и точно» «Вк», ямальский глава ознакомился с проектами застройки и благоустройства в Заозерном, увидел ЦПКиО, набережную, Курганский гидроузел, Троицкую площадь и принял участие в совещании по сотрудничеству регионов в правительстве области.

«Уже много чего реализовано. Десятки объектов социальной инфраструктуры. Это детские загородные лагеря, это школы, детские сады, это коммунальная инфраструктура – это всё деньги Ямало-Ненецкого автономного округа. И без этих денег нам было бы очень тяжело. Нам такие опережающие темпы помогло набрать комбинирование программ – федеральные программы, нацпроекты, областной бюджет и деньги ЯНАО. Все деньги вложены в те цели, которые понятны всем сторонам», – отметил Вадим Шумков.

Дмитрий Артюхов добавил, что обсуждал с зауральским коллегой поставки спецтехники на Ямал.

«У предприятий есть возможность наши запросы услышать. Мы их сейчас сформулируем дополнительно. Также мы найдем понимание, в чём сотрудничать по линии молодёжи. Договорились, что пригласим школьников Кургана в наши специализированные лагеря. Например, мы сейчас развиваем лагерь, связанный с геологией, с интересными экспертами, лучшими биологами страны», – сказал Дмитрий Артюхов.

Несколько лет подряд Ямал выделяет из своего бюджета Курганской области сотни миллионов рублей. Деньги идут на обновление социальных объектов Зауралья.

Курган, Салехард, Наталья Ефремова

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