В Салехарде мошенники сообщили женщине, что похитили её ребёнка

В Салехарде мошенники пытались убедить женщину, что похитили её ребёнка. Злоумышленники требовали деньги. Следовали проводят проверку для принятия решения о возбуждении дела по статье «мошенничество».

Звонок жительнице Салехарда поступил вечером 10 ноября 2023 года. Номер звонившего был женщине не знаком.

«В ходе телефонного разговора мужчина сообщил, что её ребенок похищен и путём обмана требовал перевести денежные средства на его банковский счёт»,– поясняют в Следкоме ЯНАО.

Получить подробности в СК ЯНАО пока не удалось, но очевидно, речь идёт об инциденте, который описал сегодня тг-канал Baza.

По данным канала, мошенники инсценировали похищение 10-летней девочки. Сначала они позвонили ей и сообщили, что родители попали в ДТП и нужны деньги. Наличные ребёнок не нашёл. Тогда ей велели выбросить свой мобильный и сесть в такси, которое скоро подъедет. Машина повезла её в Аксарку. Водитель, судя по всему, о мошенничестве не подозревал. В Аксарае он ребёнка высаживать не стал, так как побоялся отпускать девочку одну без взрослых.

Тем временем мошенники позвонили матери девочки и потребовали 2 млн рублей, сообщив, что ребёнок похищен. Женщина обратилась в полицию.

Такси быстро вычислили по камерам, девочку нашли.

Салехард, Наталья Ефремова

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