В Надыме полиция выясняет, зачем юноша стреляет по подростку из пневматики

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы из пневматического пистолета в Надыме. 17-летний юноша несколько пуль выпустил в 13-летнего подростка. ЧП случилось 11 ноября во дворе Зверева, 44.

«На моего 13-ти летнего сына напал незнакомый 17-ти летний парень. Как оказалось – это К. ученик Надымского колледжа. Он произвёл несколько выстрелов из пневматического пистолета в моего ребёнка, который он купил на Озоне! 5 выстрелов попало в нижние конечности, из них 3 около колен! Наглый К. пишет мне личные сообщения о том, что ему ничего за это не будет...»,– написала одна из подписчиков группы «Злой и добрый надымчанин». И приложила скрины с перепиской.

В комментариях к посту отметился и сам студент К. Он заявил, что выстрелил в школьника с согласия последнего, чтобы проверить свой новый пистолет. К. уверяет, что хотел извиниться перед семьёй мальчика, но так как мама пострадавшего вынесла историю в паблик, он этого делать не будет.

Представители комиссии по делам несовершеннолетних сообщили, что знают о ЧП. «В настоящее время правоохранительными органами ведётся работа по выяснению всех обстоятельств случившегося, ребёнку оказана медицинская помощь. Ситуация находится на контроле»,– говорится в комментарии комиссии.

Надым, Наталья Ефремова

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