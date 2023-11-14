Соседи помогли задержать жителя Ноябрьска, который избивал детей

В Ноябрьске задержали мужчину, который избивал двух пасынков. О том, что дети подвергаются насилию, сообщили соседи.

«29-летний мужчина с января по ноябрь 2023 года из личной неприязни к двум малолетним детям, осознавая, что они в силу их возраста находятся в беспомощном состоянии, избивал их, а также угрожал им применением насилия», – пояснили следователи.



Силовики возбудили уголовное дело по п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии). Сейчас решается вопрос об избрании к злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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