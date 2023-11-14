На Ямале осудили петербуржца, из-за которого утонул водитель лодки

На Ямале осудили водителя катера, который своими неосторожными действиями спровоцировал трагедию. Он врезался в лодку, где был человек. Водитель лодки выпал и утонул. ЧП случилось в июле 2020 года.

Осужденному 37-лет. Он житель Санкт-Петербурга.

«Осужденный в июле 2020 года, управляя маломерным судном КС-100 на реке Таз в районе причала села Газ-Сале, допустил нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и совершил столкновение с маломерным судном типа «Крым», судоводитель которого оказался в воде и утонул», – напомнили обстоятельства ЧП в Уральской транспортной прокуратуре.

Наказание для судоводителя будет условным: 2 года с испытательным сроком на 3 года.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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