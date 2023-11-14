В Ноябрьске жильцы проиграли суд мэрии из-за самодельных подогревателей машин

В Ноябрьске возобновляется борьба с самодельными подогревателями машин – проводами. Чиновники выйдут на поиски таких устройств для их демонтажа. Об этом сообщил главный специалист отдела муниципального контроля мэрии Ноябрьска Владимир Косивчак в беседе с журналистами «Миг».

«В настоящее время есть судебное решение о демонтаже таких проводов. Например, по улице Советская, 90а. Проблема является не единичной в нашем городе. Это коснётся каждого многоквартирного дома. В настоящее время проводятся работы для выявления и пресечения нарушений правил благоустройства», – рассказал представитель мэрии.

Поправки в правила благоустройства Ноябрьска, которые запрещают самодельные подогреватели в домах, депутаты внесли осенью 2021 года.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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