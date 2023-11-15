На Ямале у любителя выпить за рулём отобрали кроссовер «HYNDAI CRETA»

Суд решил отобрать в доход государства иномарку у жителя Шурышкарского района, который вёл машину пьяным. На тот момент у него уже не было прав, так как их отобрали за пьяное вождение. Однако в первый раз мужчину привлекли по административной статье, а второй раз – уже по уголовной. Подробности сообщает прокуратура Ямала.

«В августе 2023 года мужчина, будучи лишённым права управления транспортным средством за совершение административного правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ, умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», – уточнили в ведомстве.

Суд назначил виновному обязательные работы на 200 часов, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на 2 года, а также конфискован автомобиль «HYNDAI СRETA» в доход государства.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Приговор не вступил в законную силу.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»