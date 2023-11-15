На 18 лет осудили извращенца, который уговорил девочку из Нового Уренгоя прислать интимные фото

Молодого мужчину из Свердловской области осудили за развращение девочек в соцсетях. На уловки извращенца попалась и юная жительница Нового Уренгоя. Злоумышленник переписывался с девочками от имени 14-летнего парня. Он отправлял несовершеннолетним порнографические фото из интернета и просил в обмен слать их свои интимные снимки.

Подробности дела раскрывают в объединённой пресс-службе судов Тюменской области – злоумышленника судили в Тюмени. Ему 22 года.

«К абонентскому номеру мобильного телефона (выданного ему ещё в военкомате во время призыва на военную службу) Матвей привязал свою страницу в соцсетях и произвольно искал странички несовершеннолетних девочек в возрасте от 8 до 12 лет. Общаясь с детьми, он просил девочек сфотографировать интимные части тела и отправить ему изображения. Как сам говорил на следствии, ему нравилось рассматривать полученные фото, но больше всего – уговаривать девочек на интимную фотосессию. В свою очередь, растлитель присылал подросткам порнографические фотографии, скаченные в сети Интернет», – уточнили в пресс-службе.

Далеко не все девочки соглашались делать снимки. Следствию стали известны шесть несовершеннолетних из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей, которые согласились на уговоры извращенца.

«Чтобы скрыть от матери своё пристрастие к обнажённой детской натуре (на двоих был общий компьютер), подсудимый после каждого общения с девочками удалял свою переписку с девочками», – уточнили детали дела в суде.

Раскрыть злоумышленника удалось школьному педагогу. «Весной 2022 года в Волгоградской области педагоги вызвали в школу мать одной из девочек и рассказали, что какой-то мальчик в соцсети присылает школьнице интимные фото. Женщина забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело», – пояснили в суде.

Все преступления были совершены с февраля по апрель 2021 года.

Суд на 18 лет отправил в исправительную колонию строгого режима 22-летнего извращенца.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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