В городскому суде Салехарда меняется председатель

В городском суде Салехарда сменится руководство. 10 ноября 2023 года председатель Илья Лян ушёл в Почётную отставку. Приказом председателя Верховного Суда обязанности председателя временно возложены на Данила Яковлева.

Согласно официальной справке управления судебного департамента в ЯНАО, Данила Валерьевич родился в 1984 году в посёлке Варгаши Курганской области. Высшее юридическое образование получил в 2006 году в Уральской государственной юридической академии в Екатеринбурге.

С января 2006 года по январь 2010 года Данил Яковлев служил в органах прокуратуры Курганской области.

«В январе 2010 года он переехал на Ямал и стал работать помощником судьи суда ЯНАО. Не прошло и года, как Данил Валерьевич стал помощником председателя окружного суда», – уточнили в судебном департаменте.

Указом президента 21 апреля 2012 года Данил Яковлев назначен на должность судьи Салехардского городского суда ЯНАО на неограниченный срок полномочий.

Салехард, Наталья Ефремова

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