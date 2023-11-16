Губернатор Артюхов передал внуполу казачество и избавил от работы с мигрантами

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов изменил сферу полномочий департамента внутренней политики (ДВП).

Сотрудники ведомства больше не обязаны заниматься противодействием экстремизму в автономном округе, а также социальной и культурной адаптацией мигрантов. Соответственно, внупол избавляют от необходимости обеспечивать деятельность межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности.

При этом департамент внутренней политики будет заниматься взаимодействием с казачьими обществами. Сейчас казачество курирует департамент внешних связей Ямала.

Кроме того, в структуре ДВП появится отдел социологических исследований и управление по работе с территориями. Сейчас в департаменте 7 подразделений: управление пресс-службы губернатора, управление региональной политики, управление отраслевой экономики и финансов, организационное управление, юридическое (вместо него будет управление по работе с территориями), управление национальной политики и общественных отношений, управление интернет-коммуникаций.

Постановление губернатора об изменениях вступает в силу с 1 января 2024 года

Департамент внутренней политики возглавляет Сергей Климентьев. Он также является заместителем губернатора ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»