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Четверг, 16 ноября 2023, 17:24 мск

Новости Ямал

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В ямальской школе вспыхнула кишечная инфекция

Два класса аксарковской школы – 1Г и 7Б 16 ноября перевели на «дистант». Это сделано из-за угрозы распространения инфекционных заболеваний. В этих классах есть дети, заболевшие острой кишечной инфекцией, сообщает информагентство «приуралье».

Там добавляют, что ранее учиться дома отправились ещё три класса. За парты старшеклассники вернутся после 18 ноября, первоклассники – 21.

В Приуралье по данным на 11 ноября с 13 октября острой кишечной инфекцией заразились 76 человек, госпитализировано было10 детей со средней степенью тяжести, также есть бессимптомные больные.

Приуральский район, Наталья Ерфемова

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