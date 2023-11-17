Моржонок, которого нашли в ямальском посёлке, не выживет в дикой природе

Моржонок, которого нашли в посёлке Сюнай-Сале, не сможет выжить в дикой природе. Животное, скорее всего, отправят в океанариум. По словам генерального директора Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрея Болтунова, ластоногий отбился от мамы и теперь он, скорее всего, погибнет без неё. Такие выводы учёный озвучил в беседе с агентством «Север-Пресс».

Моржонка нашли жители посёлка Сюнай-Сале 14 ноября прямо возле жилых домов.

Как сообщил г-н Болтунов, животному около трёх лет. «На фото у него видно шею, лопатки, тазовые кости. А нормальный морж – это бочонок, налитый жиром», – поделился соображениями специалист.

Он рассказал, что моржи периодически сбиваются с курса. «Обычно детёныш при самке. Конечно, он перемещается на лежбище, но всегда под присмотром, мать его оберегает, учит. Вообще в таком возрасте моржи активные, поэтому такие заплывы случаются у них. А ещё они очень пугливые. Возможно, что данный моржонок заблудился во время шторма, либо потерялся, или кто-то напугал – собаку услышал или медведь выбежал. Еще сбиться с курса мог из-за плохой погоды, в пургу, например», – сказал специалист.

Он предположил, что морж плыл от острова Белый до места, где его нашли, около тысячи километров. «Предположу, что он шёл по Обской губе с севера»,– уточнил учёный.

Г-н Болтунов считает, что моржа определят в океанариум.

«Без мамы шансов на выживание у него ноль. Бывает, конечно, что моржата выживают, оставшись среди других, но надо, чтобы они были в нормальной форме, а этот натерпелся. Мы обсуждали с коллегами эту ситуацию, выход, возможно, такой: направить моржонка в океанариум В природе, по крайней мере, в таком ослабленном состоянии, оставлять его опасно. Где гарантия, что мы привезём такого исхудавшего, возможно, с болезнями, животного, и взрослые особи не затрут его до смерти? Это атлантический морж, внесен в Красную книгу России. В коллекциях океанариумов желаемый вид. Их специально не отлавливают. Вариант, чтобы привезти куда-то, где что-то потребуется строить для него, не подойдёт: он не доживёт. Условия для содержания моржа есть в московском океанариуме, в приморском. Знаю, что моржиху с Ямала привозили в ижевский», – заключил специалист.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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