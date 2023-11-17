В Надыме после перестрелки скончался мужчина

В Надыме злоумышленник убил мужчину. Пострадавший скончался в больнице, спасти его, к сожалению, не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Пострадавший скончался 15 ноября 2023 года. ему было 32 года от огнестрельного ранения в грудь. Стрелявший уже задержан.
«При проведении незамедлительных следственных мероприятий задержан по подозрению в убийстве 43-летний местный житель», – рассказали в следкоме Ямала.
У самого подозреваемого тоже ранения – ног и туловища из травматического пистолета. Мужчине оказывается медицинская помощь.
Других подробностей инцидента в СК не приводят – где и когда произошёл конфликт, неясно. «В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедшего, сбор и закрепление полученных доказательств», – уточнили в ведомстве.
Надым, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube