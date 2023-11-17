В Надыме после перестрелки скончался мужчина

В Надыме злоумышленник убил мужчину. Пострадавший скончался в больнице, спасти его, к сожалению, не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Пострадавший скончался 15 ноября 2023 года. ему было 32 года от огнестрельного ранения в грудь. Стрелявший уже задержан.

«При проведении незамедлительных следственных мероприятий задержан по подозрению в убийстве 43-летний местный житель», – рассказали в следкоме Ямала.

У самого подозреваемого тоже ранения – ног и туловища из травматического пистолета. Мужчине оказывается медицинская помощь.

Других подробностей инцидента в СК не приводят – где и когда произошёл конфликт, неясно. «В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедшего, сбор и закрепление полученных доказательств», – уточнили в ведомстве.

Надым, Наталья Ефремова

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