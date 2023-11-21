В Тазовском районе на месторождении погиб помощник бурильщика

В Тазовском районе на месторождении погиб помощник бурильщика. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.

«По предварительным данным следствия, 19 ноября 2023 года на одном из месторождений во время проведения работ по выкладыванию на стеллаже приёмных мостков обсадной колонны помощник бурильщика коммерческой организации, находясь на пучке труб, сорвался и упал на землю. При падении получил травму несовместимую с жизнью, ударившись головой о металлическую трубу», – рассказали в Следкоме ЯНАО.

Погибший – мужчина 1969 года рождения.

Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.

Решение о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела пока не принято.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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