Мошенники напугали жительницу Ямала тем, что она спонсирует армию Украины

В Лабытнанги жительница поверила в обман мошенников, которые убедили её отдать им 5 млн рублей. Злоумышленники заявили, что если деньги женщина не переведёт на «безопасный счёт», то за счёт её сбережений купят дроны для армии Украины.

Подробно схему мошенничества описывают в прокуратуре Ямала. Инцидент произошёл в начале ноября 2023 года.

«Жительнице поступило смс-сообщение якобы с абонентского номера её руководителя, из которого следовало, что вскоре ей позвонит сотрудник ФСБ России. Спустя некоторое время женщине поступил звонок, неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на неё оформлен предназначенный для закупки ВСУ дронов кредит. Чтобы её не могли обвинить в государственной измене, необходимо уменьшить кредитный потенциал, взять кредит и перевести средства на «безопасные счета», – описали схему обмана в прокуратуре.

Несколько дней подряд с женщиной неоднократно связывались неизвестные, осведомлённые об имеющейся у неё в собственности недвижимости, под залог которых ей посоветовали оформить кредитные обязательства.

«Получив несколько кредитов в различных банках, женщина перевела денежные средства на указанные мошенниками счета. Ущерб от преступления составил более 5,2 млн рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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