Мэрия Нового Уренгоя заплатит социологам, чтобы узнать, как живут люди

Власти Нового Уренгоя ищут компанию, которая проведёт социологический опрос среди горожан. Тема – оценка качества и уровня жизни населения. Социологи должны будут ходить по квартирам с 5 февраля до 4 марта 2024 года. Подрядчика чиновники ищут на сайте госзакупок. Стоимость работ – 148 тыс. рублей.

Всего требуется опросить 450 респондентов, из них: 400 респондентов в городе Новый Уренгой, 35 респондентов в районе Коротчаево, 15 респондентов в районе Лимбяяха.

Вопросы не указаны – мэрия предоставит их исполнителю.

Респондентами исследования являются граждане Российской Федерации в возрасте старше 18 лет, зарегистрированные на территории муниципального образования город Новый Уренгой.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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