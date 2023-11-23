В тазовской школе руководство уклонялось от честных закупок

В тазовской школе дробили контракты, чтобы не проводить аукционы и заключить договоры с единственным поставщиком. Нарушения нашла прокуратура.

«Заместитель директора по административно-хозяйственной работе»Тазовской средней общеобразовательной школы» в 2022 году необоснованно допустил факты искусственного дробления единой сделки на несколько контрактов для формального соблюдения ограничений, установленных законодательством, что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок»,– уточнили в прокуратуре Ямала.

Прокурор района директору школы внес представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о контрактной системе).

По результатам их рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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