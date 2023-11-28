Ямал построит в Нижнем Тагиле рядом с УВЗ исправительный центр для осуждённых

Власти Ямала построят в Свердловской области исправительный центр для осуждённых. Сейчас чиновники ищут подрядчика для поставки и монтажа сборных помещений. 433 млн рублей – такова начальная максимальная цена аукциона. Она может быть снижена в ходе торгов.

Общая вместимость двух помещений – 400 человек. Здания расположатся в городе Нижний Тагил недалеко от Уралвагонзавода. Адрес – Северное шоссе, 11а.

В блоках помимо жилых комнат и административных помещений будут кабинеты организации трудовой деятельности и воспитательной работы, кабинеты досуга, комнаты для отправления религиозных обрядов.

Здания нужно будет установить в следующем, 2024 году. В том числе благоустройство нужно завершить в середине августа.

Как сообщили в правительстве Ямала изданию «Правда УрФО», помещения предназначены «для социализации и адаптации заключённых, осуждённых к исправительным работам в исправительных центрах». «На Ямале места для отбывания такого вида наказания отсутствуют», – уточнили в правительстве округа.

Там уточнили, что отправлять в Нижний Тагил будут только тех заключённых, которые «встали на путь исправления» и за счёт хорошего поведения и постоянной работы заслужили себе изменение меры пресечения.

Жители Нижнего Тагила негативно восприняли информацию о том, что у них появится новое учреждение для осуждённых. Они полагают, что труд поселенцев этого центра будут использовать на Уралвагонзаводе – этим и обусловлено место расположения будущего комплекса. Новость обсуждают в пабликах «Все новости Нижнего Тагла» и «О, Нижний Тагил».

«А потом говорят про убыль населения, мол уезжает молодёжь. Дак какие перспективы то... зон всё больше, карьеры где попало, мусорный полигон этот ещё...», – написала Ольга Гуринович.

«Давайте со всей страны в Тагил ссылать заключённых...», – иронизирует Александр Удалов.

«Это не город а одна сплошная тюрьма становиться , даже жить тут не хочется !!! А они все больше и больше их строят !!! Говорят сделаем туристический город , да кто сюда поедет , на что тут смотреть ?на тюрьмы ?», – возмущается Илья Киселёв.

«Зэки тоже люди, и есть попорядочнее того, кто ни сидел ни разу ! Как раз рядом с заводом! Будут на заводе работать, за гроши . Заводу выгодно», – рассуждает Дмитрий Конев

Салехард, Нижний Тагил, Наталья Ефремова

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