В школах Ямала введут новый предмет по защите Родины и будут учить детей управлять дронами

В школах Ямала со следующего года введут новый предмет «ОБЖ и защита Родины», кроме того, детей начнут учить управлению дронами. Об этом сообщила в рамках прямого эфира глава департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

«С 1 сентября 2024 года будет введён новый предмет «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины». Для этого предусмотрено финансирования школ для создания более современных условий в кабинетах ОБЖ», – заявила г-жа Кравец.

Она не уточнила, что именно будет входить в программу этого нового предмета и как именно школьников будут учить защищать Родину.

«Мы бы хотели, чтобы ребята в обязательном порядке учились управлять беспилотными летательными аппаратами. Для этого школами будет приобретено соответствующее оборудование», – также сказала чиновница. НЕясно, будут ли этот курс преподаваться врамках нового урока или это будут отдельные занятия.

Салехард, Наталья Ефремова

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