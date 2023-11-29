Прокуратура проверит компанию авиатора Крюка из-за жалобы работника

Транспортная прокуратура проведёт проверку в вертолётной авиакомпании «Ямал» из-за жалоб сотрудника на переработки. Анонимное обращение с перечислением нарушений трудового режима опубликовано 29 ноября в группе «Подслушано в Салехарде».

«Речь будет идти об ООО «АК»ЯМАЛ»(вертолетном), а конкретно про АВИАТЕХНИКОВ ЛАиД и АиРЭО.

1) Режим работы. Работая 2/2, есть шанс угодить в командировку, в которую никто не хочет ехать. Работаешь 2 дня, едешь в командировку, возвращаешься и снова работаешь 2 дня. Причем в командировке работаешь каждый день. Как следствие переработка. Нет такого слова отдых, перекур (хоть обед не убрали). Отработал на улице, пошел в ангар работать, поработал в ангаре, снова на улицу.

2) Командировки. Проблемы: невыплата суточных (при этом у заправщиков и авиатехников ГСМ суточные 2500р и 3000р, объем работы у которых в разы меньше), ограничение часов налета (АК»ЯМАЛ» 50ч, Газпром без ограничений), малая сумма оплаты за час налета (в сравнении с другими авиакомпаниями в АК»ЯМАЛ» 50руб/ч, Газпром 500 руб/ч), отсутствие инженерного состава на оперативных точках Сеяха, Надым, Мыс Каменный»,– говорится в посте.

Также анонимный сотрудник компании пишет, что работникам предоставляют летом летний комплект одежды, а зимой – зимний. При этом зимой также необходима летняя форма для работы в ангаре.

«Перчатки 2 пары ХБ на месяц (работаем с синтеткой и такие перчатки надо выкидывать после 1 использования). Обувь: только зимние унты. Средства гигиены: вертолетное моющее средство АЭРОЛ, кусок хозяйственного мыла на всех техников на неделю»,– пишет авиатехник.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, они увидели это обращение и проведут проверку.

Напомним, основной владелец вертолётной авиакомпании «Ямал» депутат и бывший глава одноименной самолётной компании Василий Крюк.

Салехард, Наталья Ефремова

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